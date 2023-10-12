На стенах и в лифтах пишут не только плохие вещи, но и смешные: 15 фото

Обычно на стенах хулиганы пишут не очень хорошие вещи, но в какой-то момент в нашей жизни появился интернет, и большинство любителей высказаться нецензурно перебрались туда, а в именно в соцсети и в комментарии к другим людям.
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