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Российский антрополог допустил, что люди могут стать бессмертными

Российский антрополог допустил, что люди могут стать бессмертными

Скриншот видео YouTube-канала "Жиза". Известный российский антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский в интервью YouTube-каналу Жиза заявил, что с учетом достижений современной медицины и науки человек способен достичь бессмертия.

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