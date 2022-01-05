Российский антрополог допустил, что люди могут стать бессмертными

Скриншот видео YouTube-канала "Жиза". Известный российский антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский в интервью YouTube-каналу Жиза заявил, что с учетом достижений современной медицины и науки человек способен достичь бессмертия.
Скриншот видео YouTube-канала "Жиза". Известный российский антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский в интервью YouTube-каналу Жиза заявил, что с учетом достижений современной медицины и науки человек способен достичь бессмертия.
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