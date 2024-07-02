В МФТИ создали пожаробезопасную импортонезависимую батарею для электросамокатов

В России разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для электровелосипедов и электросамокатов, которая может производиться в промышленных масштабах на территории страны из отечественных компонентов.
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