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Украинских десантников взяли в плен в Курской области. Военные попросили Киев скорее их забрать

Украинских десантников взяли в плен в Курской области. Военные попросили Киев скорее их забрать

Попавшие в плен под Курском десантники ВС Украины призвали скорее их забрать Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к властям Киева с просьбой забрать их из плена как можно скорее.

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