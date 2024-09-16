Украинских десантников взяли в плен в Курской области. Военные попросили Киев скорее их забрать

Попавшие в плен под Курском десантники ВС Украины призвали скорее их забрать Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к властям Киева с просьбой забрать их из плена как можно скорее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии