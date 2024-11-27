Член научного совета при Совбезе РФ Яковенко: Россия сможет ответить НАТО

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко сообщил, что Россия может ответить НАТО ударом по транспортной инфраструктуре альянса «Орешником», если он попытается разместить свое оружие вблизи границ РФ и Белоруссии.