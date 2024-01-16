IR remote control, а без микроконтроллеров можно? Да не вопрос

﻿﻿Автор текста: OldFashionedEngineer Больше интересных фотографий и комментариев в оригинальном материале Сколько логических микросхем понадобится, чтобы получить полноценный ИК-пульт дистанционного управления? Этот вопрос, вероятно, никогда не приходил вам в голову! И в моем воспаленном сознании однажды возник такой вопрос.