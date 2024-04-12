Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы «Вести Луганск»

В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы «Вести Луганск»

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал обстрел съемочной группы «Вести Луганск» со стороны военных служб Украины и напомнил о рисках, с которыми сталкиваются все журналисты.

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