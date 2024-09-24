В ТюмГУ улучшили схему устройства для работы с информацией

Программируемое логическое устройство для ввода и вывода цифровой информации в аппаратной нейронной сети усовершенствовали ученые лаборатории мемристорных материалов Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ), 24 сентября сообщает пресс-служба вуза.
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