Переговры по Украине могут пройти в Саудовской Аравии 18 февраля

Переговоры по вопросу урегулирования на Украине пройдут в ближайшее время в Саудовской Аравии. Предполагается, что встреча, в которой будут принимать участие представители России и США, пройдет в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля.
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