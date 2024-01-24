Названо число мигрантов, депортированных из Новосибирской области в 2023 году

Чаще всего иностранцев выдворяли домой в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.В 2023 году из Новосибирской области после возбуждения исполнительных производств за пределы России было выдворено 1233 гражданина других государств, рассказали в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов.