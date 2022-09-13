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В офисе Зеленского сообщили, что Харьковская область снова осталась без света

В офисе Зеленского сообщили, что Харьковская область снова осталась без света

Харьковская область во вторник утром вновь осталась без света. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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