Flowra запустила открытые аукционы ордерфлоу с окном 200 мс для профессионализации MEV в Solana

Компания Flowra 21 августа развернула новый фреймворк Open Orderflow Auction для валидаторов Solana — стороннего слоя построения блоков и MEV-аукционов, организованного вокруг сверхкоротких конкурентных окон упорядочивания.
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