В Испании родители держали троих детей в заточении 4 года

Политика как она есть

В испанском городе Овьедо полиция раскрыла вопиющий случай жестокого обращения с детьми. 53-летний немецкий профессор философии и его 48-летняя супруга, гражданка Германии американского происхождения, в течение четырех лет содержали своих троих детей в полной изоляции.