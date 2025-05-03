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В Испании родители держали троих детей в заточении 4 года

В Испании родители держали троих детей в заточении 4 года

В испанском городе Овьедо полиция раскрыла вопиющий случай жестокого обращения с детьми. 53-летний немецкий профессор философии и его 48-летняя супруга, гражданка Германии американского происхождения, в течение четырех лет содержали своих троих детей в полной изоляции.

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