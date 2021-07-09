Прокуратура назвала основную версию крушения легкомоторного самолета на Ямале

Частный легкомоторный самолет мог упасть в Ямало-Ненецком автономном округе из-за отказа двигателя. Эту возможную причину ЧП рассматривают как основную версию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.