«Иж Планета-5» был тяжелым и угловатым: за что этот советский мотоцикл получил культовый статус

«Иж Планета‑5» – единственный советский мотоцикл, перед которым байкеры снимали шлемы. Он появился в 1987 году, соединив в себе предшествующий инженерный опыт и избавившись от большинства «болезней» ранних моделей.
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