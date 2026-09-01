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«Иж Планета-5» был тяжелым и угловатым: за что этот советский мотоцикл получил культовый статус

«Иж Планета-5» был тяжелым и угловатым: за что этот советский мотоцикл получил культовый статус

«Иж Планета‑5» – единственный советский мотоцикл, перед которым байкеры снимали шлемы. Он появился в 1987 году, соединив в себе предшествующий инженерный опыт и избавившись от большинства «болезней» ранних моделей.

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