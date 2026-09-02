Медведев, Рублев, Соболенко: кто и когда играет сегодня на US Open

Вечером 2 сентября на US Open стартуют матчи второго круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах. На корты выйдут россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Диана Шнайдер, Анна калинская, Полина Яценко и Екатерина Александрова, а также испанец Карлос Алькарас, белоруска Арина Соболенко и другие.