Федеральное агентство новостей №1

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Искусственный интеллект предпринял попытку убить вводящего команды оператора ВВС США

Искусственный интеллект предпринял попытку убить вводящего команды оператора ВВС США

Управляющий беспилотником искусственный интеллект (ИИ) предпринял убить оператора во время имитационного испытания по отражению ракетной атаки.

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