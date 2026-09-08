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Дюгарри о словах Мбаппе про «Золотой мяч»: «Он достоин награды, но выпрашивать ее – жалко и по-детски. Футбол становится все более индивидуалистичным, это отвратительно»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри отреагировал на слова  Килиана Мбаппе о «Золотом мяче».

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