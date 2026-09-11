Головинские вести
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Головинские вести

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Проявить себя в спартакиаде «Мой спортивный район» смогут жители Головинского

В столице официально открывается четвертый сезон спартакиады «Мой спортивный район». Для жителей Головинского района это прекрасный шанс проявить себя, а также возможность встретить единомышленников и зарядиться энергией.

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