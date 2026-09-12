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Дубль Абдулкадырова не спас «Факел Ямал» от поражения в матче с «КПРФ-2»

Дубль Абдулкадырова не спас «Факел Ямал» от поражения в матче с «КПРФ-2»

Мини-футбольный клуб «Факел Ямал» потерпел поражение от команды «КПРФ-2» на домашней арене в Новом Уренгое.

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