Парламентская газета

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Кто родился 12 июня

Кто родился 12 июня

Владимир Казимирович Кравченко (57 лет), член Комитета Совета Федерации по экономической политике. Являлся председателем правления Ассоциации оборонно-спортивных клубов Томской области, областной организации Российского союза ветеранов Афганистана.

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