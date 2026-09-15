Полицейские, наконец-то, применили оружие, чтобы остановить нападение трёх кваказцев с ножом

История о том, как южная наглость и крепкий алкоголь наглухо отключают инстинкт самосохранения. В Горячем Ключе трое нетрезвых парней решили устроить разборки прямо у детского сада.
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Наконец нашелся один полицейский в России, который не побоялся применить оружие против дикарей.
Браво нашим копам!!!!Так держать!!!
Подождите, сейчас диаспора подсоберёт малость, адвоката своего предоставит и выяснится, что один полицейский попытался схватить за руки мужчин пытавшихся задержаться того, что с ножём, и упал неудержавшись вместе с героями, а тот, с ножём который, увидев полицейского, пошёл к нему отдать нож. Полицейский не правильно понял его действия и незаконно причинил телесные повреждения. А Рафик не виноват!😂
Премировать!
Чё правда Колокольцев патроны боевые доверил полицейским? Воот это дааа.
В штатах если бы он полез так на полицейского,уже бы беседовал с ангелом.
Черт возьми, сколько ненужных действий. Предупредили, один получил по мозгам прежде, чем был открыт огонь. Жалко наших полицейских с этими "христианскими " законами. За один блеснувший нож только, должен быть выстрел. Эта чернота должна знать свое место.