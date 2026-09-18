Зачем они это делают? Сеть заполонили новые "вагнеровцы". Отличилась эффектная брюнетка

Коллаж Новороссии После начала СВО в России появились сотни самозванцев, называющих себя ветеранами боевых действий.
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Хотелось бы поправить редактора, ШДК, это штатно-должностная КНИГА, а не категория. Это в батальоне/дивизионе, в роте/батарее ШДС-штатно-должностной список.
Может пора привлекать к уголовной ответственности этих « лжегероев- пусть перчатки шьют на Севере.
Созданная вокруг "Вагнера" пропоганда, личным медиахолдингом "Патриот" олигарха Пригожина, сделала из этого ЧВК единственное "боеспособную группу"! А ведь многие граждане РФ даже не знают, что "Вагнеровцы" это не единственное ЧВК, которое участвовало в СВО... И надо напомнить, что в течение первого года ЧВК Вагнер насчитывал всего около 2,5 тысяч личного состава... И тем не менее Вагнеровцы действительно сражались героически, но не принижая их работы на линии фронта, надо сказать, что таких героических частей в зоне СВО было не мало, просто у других подразделений не было медиохолдингов... И сражались в других частях не менее героически, чем Вагнеровцы...
Судя по яркому макияжу, пробивающемуся даже сквозь размывку, становится понятно, что служить она могла разве-что во взводе сексуальной поддержки.
к цепочке в носу- приваривать колокольчик-чего зря в носу всякую хрень то таскать!
Ничего удивительного, после Чернобыля развелось столько "ликвидаторов", мама не горюй. А когда спрашиваешь как назывался обьект на котором работал, никто не может назвать его, ещё и удивляются, что там были какие то обьекты, в принципе на этом они и палились.
Всегда были и есть блатные, отмазанные незаслуженные ГЕРОИ, Следует заметить, что далеко не все настоящие военные после ВОВ хвастались своими подвигами
Одни повышают значимость свою татуировкой, или пирсингом, цепочкой в носу, а другие вот принадлежностью фальшивой к ЧВК. Как к ним относится? По Закону к фальшивым членам ЧВК, если они его нарушили. А к татуированным, как к жителям родины тату. Ведь тату родились давно. Ещё со времён совершенно диких. Уже тогда чем-то , что-то на себе малевали. Духов пугали.