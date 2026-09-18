Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 365 подписчиков

Зачем они это делают? Сеть заполонили новые "вагнеровцы". Отличилась эффектная брюнетка

Зачем они это делают? Сеть заполонили новые "вагнеровцы". Отличилась эффектная брюнетка

Коллаж Новороссии После начала СВО в России появились сотни самозванцев, называющих себя ветеранами боевых действий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей М
Андрей Мизменено

Созданная вокруг "Вагнера" пропоганда, личным медиахолдингом "Патриот" олигарха Пригожина, сделала из этого ЧВК единственное "боеспособную группу"! А ведь многие граждане РФ даже не знают, что "Вагнеровцы" это не единственное ЧВК, которое участвовало в СВО... И надо напомнить, что в течение первого года ЧВК Вагнер насчитывал всего около 2,5 тысяч личного состава... И тем не менее Вагнеровцы действительно сражались героически, но не принижая их работы на линии фронта, надо сказать, что таких героических частей в зоне СВО было не мало, просто у других подразделений не было медиохолдингов... И сражались в других частях не менее героически, чем Вагнеровцы...

Профиль пользователя Сергей Иовенко
Сергей Иовенко

Ничего удивительного, после Чернобыля развелось столько "ликвидаторов", мама не горюй. А когда спрашиваешь как назывался обьект на котором работал, никто не может назвать его, ещё и удивляются, что там были какие то обьекты, в принципе на этом они и палились.

Профиль пользователя Страна в
Страна в

Всегда были и есть блатные, отмазанные незаслуженные ГЕРОИ, Следует заметить, что далеко не все настоящие военные после ВОВ хвастались своими подвигами

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Одни повышают значимость свою татуировкой, или пирсингом, цепочкой в носу, а другие вот принадлежностью фальшивой к ЧВК. Как к ним относится? По Закону к фальшивым членам ЧВК, если они его нарушили. А к татуированным, как к жителям родины тату. Ведь тату родились давно. Ещё со времён совершенно диких. Уже тогда чем-то , что-то на себе  малевали. Духов пугали.