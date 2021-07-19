Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в четыре раза

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал рост спроса на видеокамеры и системы видеонаблюдения для "умного дома".
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