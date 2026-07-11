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Царьград

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Мастерица из Новосибирска передала бойцам свыше 50 кукол-оберегов

Мастерица из Новосибирска передала бойцам свыше 50 кукол-оберегов

Инна из Новосибирска создает куклы-обереги для бойцов Специальной военной операции. С февраля 2022 года она передала на передовую более 50 талисманов, созданных по индивидуальным характеристикам солдат, включая бойцов Херсонского и Запорожского фронтов.

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