Мастерица из Новосибирска передала бойцам свыше 50 кукол-оберегов

Инна из Новосибирска создает куклы-обереги для бойцов Специальной военной операции. С февраля 2022 года она передала на передовую более 50 талисманов, созданных по индивидуальным характеристикам солдат, включая бойцов Херсонского и Запорожского фронтов.
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