В Рязани без холодной воды остались четыре улицы 25 октября

Ограничение связано с необходимостью провести ремонт водопровода. До 15:30 ресурса не будет на улицах Касимовское шоссе в домах №№ 38, 38 корпус 1, 42, 42 корпус 1, Советской Армии в домах №№ 1/34, 3, 3 корпус 1, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7, 7 корпус 1, на улице Тимакова в доме № 12 корпус 1, Новосёлов в домах №№ 15а (ЦТП), 15, 15 корпус 1, 17, 19, 19 корпус 1.