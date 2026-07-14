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Царьград

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ВЭФ представит сервис для переезда в Приморье с льготами и поддержкой

ВЭФ представит сервис для переезда в Приморье с льготами и поддержкой

На Восточном экономическом форуме в сентябре представят сервис для переезда в Приморский край. Система предлагает адресную поддержку переселенцам и позволит самостоятельно узнать доступные льготы и меры поддержки.

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