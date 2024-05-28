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В Минфине рассказали о прогрессивной шкале НДФЛ

В Минфине рассказали о прогрессивной шкале НДФЛ

Министерство финансов РФ во вторник, 28 мая, внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, согласно которым, одним из ключевых изменений стало введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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