Сенатор Бондарев: РФ имеет право применить ядерное оружие для защиты

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Виктор Бондарев выразил свое мнение относительно возможности применения Россией тактического ядерного оружия.
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