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Если кто-то думает, что вернувшийся в Россию олигарх Михаил Фридман где-то прячется …

Если кто-то думает, что вернувшийся в Россию олигарх Михаил Фридман где-то прячется …

. терзаемый муками совести, то зря. Вот он на фото в Москве сытно кушает и пьет в компании телеведущей Марианны Минскер, журналиста Александра Минкина, депутата Мосгордумы Евгения Бунимовича, посла Израиля в России Александра Бен Цви и других лощеных граждан.

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Комментарии
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Sergiy Che
На фига эт Путину?? Он же постоянно к таким обращается открыто - &quot;возвращайтесь домой, не бойтесь! Там у вас будут всё забирать, здесь мы вам всё простим - тащите ваше бабло взад в РФ!&quot; И вот первый значимый олигарх вернулся и его сажать-гнобить?? Ну кретин какой-нить так бы и сделал и все вывезенные из РФ капиталы остались бы там навсегда...  А так аккуратненько: - &quot;Цыпа-цыпа-цыпа... сюда-сюда-сюда! Тут у вас как на Западе яхты арестовывать не станет и счета замораживать!! Домой-домой с вашими бабулясиками!...&quot;  Потому что Путин умный а аффтор публикашки - придурок (ну или проплаченный провокатор который лохов перед выборами мутит...))
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Согласен. Накликает себе этот темнейший переворот. Может не один.
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15 час.
Sergiy Che
Нашёл чем пугать - тут один с хвалёным своим &quot;Вагнером&quot; пытался ужо... где он ща?...))
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15 час.

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