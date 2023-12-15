Если кто-то думает, что вернувшийся в Россию олигарх Михаил Фридман где-то прячется …

Sergiy Che

На фига эт Путину?? Он же постоянно к таким обращается открыто - "возвращайтесь домой, не бойтесь! Там у вас будут всё забирать, здесь мы вам всё простим - тащите ваше бабло взад в РФ!" И вот первый значимый олигарх вернулся и его сажать-гнобить?? Ну кретин какой-нить так бы и сделал и все вывезенные из РФ капиталы остались бы там навсегда... А так аккуратненько: - "Цыпа-цыпа-цыпа... сюда-сюда-сюда! Тут у вас как на Западе яхты арестовывать не станет и счета замораживать!! Домой-домой с вашими бабулясиками!..." Потому что Путин умный а аффтор публикашки - придурок (ну или проплаченный провокатор который лохов перед выборами мутит...))