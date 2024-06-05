«Это была героическая работа»: Беглов о прорыве морской минной блокады Ленинграда

Боевое траление в Балтийском море продолжалось до 1957 года Губернатор Александр Беглов в своем telegram-канале напомнил, что сегодня, 5 июня, день подвига балтийских моряков и ленинградских корабелов — прорыв морской минной блокады Ленинграда.