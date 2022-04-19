Мегафон планирует продавать б/у телефоны через сайт, в связи с ростом спроса на подержанную технику

Представители компании "Мегафон" заявили о намерении продавать подержанные смартфоны. Интерес к бывшей в употреблении технике у россиян возрастает в связи с кризисом, а новое направление может принести оператору до пяти процентов его доходов.
Представители компании "Мегафон" заявили о намерении продавать подержанные смартфоны. Интерес к бывшей в употреблении технике у россиян возрастает в связи с кризисом, а новое направление может принести оператору до пяти процентов его доходов.
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