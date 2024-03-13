Запреты и традиции праздника святой Евдокии и четвертого дня Масленицы 14 марта Алёна ЮрьеваНа 14 марта приходится не только день памяти святой Евдокии, но и четвертый день Масленицы, прославляемый как Четверг-разгуляй.
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