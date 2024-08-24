США не намерены снабжать Украину самолётами F-16

Министр Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл заявил финляндскому изданию Helsingin Sanomat, что власти США не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16.
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