Две основные причины: онколог назвал причины рака желудка Кашпировского

Курение и особенности питания могут способствовать развитию рака желудка. Об этом кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал aif.
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