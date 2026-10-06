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Нижегородская правда

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Институт демографического развития организовал для нижегородцев показы фильма «Мамино письмо»

Институт демографического развития организовал для нижегородцев показы фильма «Мамино письмо»

6 октября в Нижнем Новгороде состоялись два показа художественного фильма «Мамино письмо». После каждого показа зрители обсуждали фильм с приглашенными спикерами.

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