Новый автомобиль Сова российской сборки – есть первый экземпляр!

На заводе «Сова Моторс» в Елабуге собрали первый электромобиль Sova 25. Напомним, под этим именем в России будут производиться и продаваться электрические грузовые фургоны Wuling EV50 полной массой 2,5 тонны и грузоподъемностью 1 тонна.