Магнитные бури в конце августа 2024 года: что ожидать и как подготовиться Ольга ВайленкоМагнитные бури — это природные явления, которые возникают при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли.
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