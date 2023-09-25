Юные воспитанники воскресной школы села Хлевино под Чеховом помогают воинам СВО

Чтобы помочь солдатам в зоне боевого соприкосновения, кто-то вяжет маскировочные сети, кто-то изготавливает окопные свечи, некоторые собирают деньги и продукты для отправки на территорию Донецка и Луганска, а юные воспитанники воскресной школы при Хлевинском храме Архистратига Михаила несколько часов таскали тяжелые металлические предметы.