Отец Фриске не может отойти после оживления дочери на МУЗ-ТВ! Мужчине стало плохо после увиденного.На премии МУЗ-ТВ решили отдать честь покойной Жанне Фриске, которой в этом году могло исполниться 50 лет.
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