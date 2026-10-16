«Всё совершенно ясно». Босс Формулы 2 о концовке сезона на Ближнем ВостокеОткрытый источникГлава Формулы 2 Бруно Мишель заявил, что молодежный чемпионат завершит сезон по первоначальному плану — этапами в Катаре и Абу-Даби.