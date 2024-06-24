Новый железнодорожный пункт пропуска Приаргунск — Хайлар создадут в Забайкалье

Министр планирования Забайкалья Альбина Корешкова в ходе прямого эфира ВГТРК объявила о планах по строительству железнодорожного пункта пропуска Приаргунск — Хайлар, которое должно начаться в следующем году.
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