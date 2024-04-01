Самолет Ан-26 с пассажирами выкатился со взлетной полосы на Камчатке

Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы в аэропорту Елизово в Камчатском крае.На борту находились 23 пассажира, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в «Камчатском авиационном предприятии».
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