Свыше 31 тысячи учащихся предпрофессиональных классов пройдут подготовку в столичных колледжах. Старшеклассники из более чем 350 школ смогут освоить восемь востребованных профессий, получить практический опыт и лучше понять особенности будущей специальности до поступления в университет.