Свыше 31 тысячи учащихся предпрофессиональных классов пройдут подготовку в столичных колледжах. Старшеклассники из более чем 350 школ смогут освоить восемь востребованных профессий, получить практический опыт и лучше понять особенности будущей специальности до поступления в университет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко допусти...
- Второй участник а...
- Слепаков* рассказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым