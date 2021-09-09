Не кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры?

Темы дняПолитикаНе кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры? Наталия Ефимова Евгений Зиничев. Что случилось? Погиб самый главный спасатель России, 55-летний глава МЧС.Вернуться к статье6716НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининКто-то честно расскажет что произошло на самом деле?mark nikitinВам сказали.Виктор ШиховцевПричём тут критика власти? Это просто обычные идиоты. А то, что власть такая, что её не критиковать не возможно, это уж не к нам, а к ним.Александр ИвановОбычная трагическая случайность, сочуыствуем родным и близкис погибших!!SSSasha Sokolovчто нужно от читателей?,говорить что оператору не стоило стоять на краю обрыва,так ничего не возвратитьЭльфено4ек ЧумазиковаДа разве только во власти дело? Почитайте, если не стошнит, что наш "добрый" народ пишет напр под статьями об детях убитых в Киселевске https://lenta.ru/comments/news/2021/09/09/obsloatelstva/, или в любой другой статье о какой нить трагедии. Просто парад паскудства. Чем мразотнее коммент, тем больше лайков. Народ деградирует...Алексей ПлескачА народ ли пишет? У многих авторов таких вот комментов - было вычислено всё - откуда оные они все. И откуда топтали.Александр СмолинВсе статьи по технике безопасности написаны кровью погибших людей, почему не соблюдались правила ТБ в данном случае, почему оператора допустили на край обрыва, и никто его не остановил, а дальше уже трагедияЕлена ЗуеваДмитриеваЛюди совсем озверели!Татьяна ТучакЭто власть перешагнула все мыслимые барьеры, интересы народа, да и сам народ, будучи уверена, что ее задача - повышение уровня благосостояния путинских друзей-олигархов!Николай ПетровНарода мало. Больше "народца".Татьянка Яцукхочется вам ответить словами Андрея Кулигина:"Заткнитесь пожалуйста!!!"(((( На западных русофобов работаете? Надоели своими причитаниями про плохую власть, плохую жизнь,плохую страну...всё не по вам-валите куда подальше!mark nikitinА Вы где работаете, или работали...?Василий ШафрановНе вам подхалимам и холуям антинародной власти гнать тех, чьи отцы или деды проливали за эту страну свою кровь, потом восстанавливали е из послевоенной разрухи и честно и добросовестно трудились на ее благо и процветание. так что заткнуться надо вам.VVsevolodСтатья правильная. А насчет опросника: "Мразей все же меньше" - с этим я согласен, но надо с ними что-то делать, изгадили уже весь интернет.КККульсин КараеваВопросы на голосование какие-то однобокие и убогие. Чтобы власть уважали и не критиковали - надо этой власти, хотя бы, пытаться завоевать это УВАЖЕНИЕ у народа. А у нас - наоборот. Кого мы видим вокруг себя у власти, начиная с мелких чинуш и по вертикали вверх? Вот именно. . . вот так-то.Татьяна БушмелеваА вы часто к чиновникам обращаетесь?Кремлебот ПутинаУ нас в областном центре два года назад городское начальство поменялось на #командугубернатора. И этих двух лет всем - даже самым неисправимым оптимистам - хватило, чтобы понять: эта #командагубернатора не в состоянии довести до сколько-нибудь завершённого вида ни одно дело, за которое она взялась, под разные громкие обещания на камеры.КККульсин КараеваДостаточно того, что моя семья из-за алчности местных и районных чиновников осталась без положенных по Закону паев земли. А про не местных - "земля слухами полнится" (то бишь, регулярно появляющиеся новости в интернете) , как можно уважать чиновницу регионального масштаба, получающую 193 т. р. пенсии, в то время как подавляющее большинство получают 12-15 т.р. в т.ч. и в её регионе? Не буду приводить другие примеры. Речь ведь об этом, а не о том, что меня не принял или мне нагрубил чиновник? Бог с ним. Это переживаемо, а вот алчность, коррупция, рвачество - дело другое.КККульсин КараеваЯ речи о Зиничеве не веду. Не могу о нем судить, ибо не знаю. Жаль человека. Один раз только обратилась за помощью в МЧС (местный) мне назвали сумму услуги. Разве МЧС не на бюджете? Отказалась от помощи - денег не было.Татьянка ЯцукИскренние соболезнования родным генерала Зиничева, его сослуживцам,потерявшим достойного командира. Светлая Память Человеку, не пожалевшему своей жизни ради спасения другого....А мразей к сожалению достаточно много-особенно в сетях изгаляются-кто за "печеньки", кто по убогости умишка и подлости натуры....Leonid DemyanovМы не такие. А Зиничев - герой.Александр ЛипатниковЕсть пословица, согласно которой народ достоин того правителя, который им правит. Наверное, и правтиель лдостоин того, что он делает САлександр Липатниковсвоими СМИ из народа.Дмитрий Соловьевафтор, давай лучше обсудим ОБОСНОВАННОСТЬ критики "власти" а так же то, как ЭТА "власть" выполняет свои обязанностиVGVasily GolovМожно начать.Как работающие граждане России выполняют свои обязанности Конституционные.Опрос от апреля 2012г.Результат. 61% работающих получают зарплату "белую" и платят налоги и взносы.См 57 Конституции. 13% получают в конвертах и не платят налоги и взносы,26% опрошенных частично получают зарплату в конвертах. Т.е.37 млн граждан уклоняются от конституционных обязанностей. Росфинмониторинг обнаружила у 16 млн граждан России расходы годовые превышают доходы.Откуда деньги,Зин?Сергей ФедотовДавайте лучше начнём с головы. Как НАША ВЛАСТЬ исполняет обязанности Конституционные и саму Конституцию? Может всё-таки с них начать? С шулерами честно играть нельзя.Дмитрий Соловьеввопрос поставлен о ВЛАСТИ, да ? давайте выясним почему 200 близких к власти "россиян" все богатеют а остальные 145 млн все беднеют, а потом обсудим зарплаты "среднего класса" в 17 тыр.. затем сравним сколько налогов недоплачено у НАРОДА и сколько триллионов просто украдено из бюджета..КККульсин КараеваВопрос поставлен неверно и не по адресу. В том, что в стране серая зарплата и теневая экономика - вина не простого работяги, которых вы обвинили в нарушении Конституции, а опять-таки властей и надзорных структур! Ни для кого не секрет, что такая система оплаты имеет место быть, вопрос к вам: а за что получают деньги (и не малые!) из бюджета органы, призванные контролировать исполнение Законов? Второе: если экономика ушла в тень - необходимо выяснить "почему?" и принять меры, Законы по устранению причин, ЗАСТАВЛЯЮЩИХ бизнес нарушать Законы. Все фискальные органы в последнее время заняты, тем что, как бы выбить от квартиросдатчиков налог. Такое чувство - что это единственный источник пополнения бюджета! Кто-то хочет жить роскошно в пятикомнатной квартире - и ему не надо платить налог, а кто-то сдаёт комнату в двухкомнатной и сам ютится в другой комнате - будь добр - плати налог!. Может хватит принимать уродливые Законы? И эконмика будет светлая. И народ будет получать свои зарплаты, как при СССР - по ведомости и под роспись.РБРусский Крым Смерть бандеровцамкогда небожители начнут хотя бы хорошо думать о народе который их содержит, вот и народ тогда о них будет лучшего мнения.Сергей ФедотовОни не начнут. Во всяком случае эта власть и в этой жизни.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВАвтор похоже одним случаем кристально чистого и честного человека , который мог и сделал , выполнив действительно на инстинктах благое дело , пытается подтасовывая прикрыть воровскую власть . Да я на 100% уверен , что ни один из коррупционеров не имеет такого инстинкта и ожидать подобных подвигов не приходится .Алексей ПлескачДРУЖОК! Ты сейчас ПРЯМО и ОТКРЫТО помогаешь конченой люто русофобской НЕлюди. Вот и всё. Ясно?!? МОЛЧОК! Этот случай - как раз и поможет - как повод - почистить от разной мерзости. ВСЁ почистить.Татьяна БраунДрянь вы, чикунов. Изрядная дрянь.Алексей ПлескачТакие вот вещи - показывают ВСЁ. И - ВСЕХ. И да! За 10 дней до выборов. Что говорит о том, ЧТО ЖЕ такое - эта патология. Когда у таковых - а вступались и за существо-рецидивиста, что девочек убил - мозг работает исключительно на сатанистские вещи.Сергей ФедотовА насчёт немыслимых нравственных и человеческих барьеров критики власти...... Первой эти барьеры перешагнула сама власть. Cвоим цинизмом и лицемерием. Так чего она теперь ждёт от нас? Благодарности и похвалы? Для этого есть специальный контингент, назначенный ей для пения ей же дифирамбов. Ибо, ругать власть сегодня нельзя. О нашей власти можно только хорошо или ничего. Как о.... ну, сами знаете. Символично, да?Татьяна БушмелеваСергей, а если не ёрничать ? Власть это не монолитная стена, это люди. Есть правильные, есть уроды. Вы сейчас проповедуете идеологию "равнение на худшего". Не знаю осознанно или не осознанно. Если осознанно то это подлость, а если не осознанно то глупость, в любом случае ничего хорошего....Сергей ФедотовМожет я чего-то не знаю, человеку свойственно заблуждаться. Так просветите. Приведите пример кристально честных чиновников, бескорыстно служащих стране и народу. Расскажите, что сделала наша власть, хотя бы за последние 10 лет для страны, для нас. Чтоб можно было с благодарностью сказать - Да. Это действительно Большое Дело, это действительно Большая польза. Назовите хоть одну реформу, которая доведена до конца, достигла своих целей. Какие появились новые отрасли, какие достижения в промышленности, в культуре, в экономике в целом? Изложите своё мнение и я не исключаю, что вы заставите меня изменить моё.АВАндрей Володичевон не ерничает. Жаль, что вы не видите или не хотите видеть, что власть реально обнагленТатьяна БушмелеваЯ так понимаю вы вопросы валом навалили для того что бы меня потроллить а не для того чтобы поспорить или порассуждать. Вы развлекаетесь так или это ваша работа? Обосновываю - либеральные развлечения в 90-е с переименованием то городов то улиц то милиции и прочие нелепые преобразования назывались как раз "реформы" и ничего толкового из себя не представляли. Вы объявили себя поклонником реформ, всё равно каких, лишь бы название было "реформа". В чём вас убеждать? В реформах? Про появление новых отраслей, вообще супер - это вы про что? про новые открытия меньшинств каких-нибудь? Ибо основные направление промышленность, сельское хозяйство, образование, медицина - направления нужные и уже известные, нужно ли управленцам креативить или в их обязанности входит обеспечить необходимую для жизни общества деятельность поддерживать? А что для вас культура и что бескультурье или "новое в культуре" ?Татьяна БушмелеваСейчас модно упрощённо людей сортировать. "Если при власти то сволочь, преступник и вор, а если не при власти, то святой" (ну и понятно после такой сортировки получается что если "святой не привласти" убил кого-то и его посадили то это "политический заключённый". Видимо ЕГЭ действительно мышление губит... ======= Кстати, а кого вы относите к власти?Сергей ФедотовОтвет понятен. Таня, демагогией и словоблудием давайте-ка в другом месте займёмся. На ваш выбор. Вопросов вам была задана маааааленькая толика из всех, что наболели. Ответить вы не захотели. Я даже знаю почему. Нет у вас ответов, нечего вам ответить. Ну а у вас ещё будут вопросы по теме, почему я ёрничаю при упоминании власти?Татьяна БушмелеваВаши вопросы сильно размытые. Хотите получить толковый ответ сформулируйте толково вопрос. Если можете, конечно. Ну а если не можете, то и ответ понять вы не сможете.Сергей ФедотовДругими словами "Я не поняла", да? Ну и ладно. Задам тем из ваших сторонников, кто понимает.Татьяна БушмелеваА у вас есть что понимать? Если бы было, то и были бы толковые формулировки.Сергей ФедотовВсегда что-то мешает лишь плохому танцору. Хорошему не мешает ничего. Вас вот формулировки не устроили. Ну и пройдите мимо, какое вам дело до мнения какого-то неизвестного вам туловища в интернете? ...ой....я ж умер.....совсем забыл :-)Татьяна БушмелеваА как умер? героически или глупо? Хотя какая мне разница... умер так умерКККульсин КараеваДа видели мы, все йстраной, как сажали за миллиардные хищения и сроки "посадки" и тут же "высадки". Уж лучше не углубляться в этом направлении.Галина СмирноваТак власть же позволяет шагать через эти барьеры.... В советское время - кто бы вякнул???Валерий ПашнинТак о геройски погибшем Зиничеве Е.Н. могут говорить только нелюди.Сергей ФедотовВот сейчас прошу меня понять правильно, ни слова плохого не хочу сказать о генерале. Бросился на помощь, да. Молодец. Но если судить объективно, смерть его была нелепой, а не геройской. Герои, тем более профессионалы так не гибнут. Я к тому, что не стоит идеализировать. Осуждаю тех, кто пишет об этой трагедии негатив, но и преувеличивать в восхвалении не нужно. Глупая смерть. Отважная, но глупая.Татьяна БушмелеваСогласна.Татьяна БушмелеваСергей а вы в своей жизни умные поступки совершали?Сергей ФедотовС какой целью интересуетесь? В любом нашем поступке, думаю согласитесь, должен быть смысл и должна быть цель. Вы какую цель преследуете? Заранее скажу - любопытство это не цель.Татьяна БушмелеваКогда власть попадает к таким как вы то в почёте становятся только трусость и набивание карманов за счёт воровства - по вашему именно это и есть ум. А знаете почему этот ваш "ум" за многие тысячилетия не стал идеологией? Просто потому что при таком "уме" деградирует и вымирает сообщество... видимо от от большого "ума" который в больших количествах не совместим с жизнью.Сергей ФедотовБлаблабла, Татьяна, блаблабла. Если по делу вам нечего сказать, то я умер. Притвориться мёртвым это наилучший способ прекратить спор с женщиной, если этот спор не несёт никакого конструктива..ВладимирА в чём геройство? Нелепая смерть по собственной неосторожности. https://ok.ru/video/3108053848347БОБорис ОсиповТаких у нас меньшинство...ВладленУважаемый Борис! Такое впечатление, что у Вас проблема не только с ногой!!!БОБорис ОсиповДа нет...все остальное функционирует нормально...Погиб достойный человек, а вам всё хаханьки...Адольф ПешковНичего не могу сказать. Первая мысль посетила наверняка каждого. А тот оператор, который упал в воду не умел плавать?? Или не мог плавать?. Больше вопросов нет. Вступает в силу народная мудрость: "Кому суждено утонуть, не сгорит". И нечего языками молоть.Vladimir LioubimcevВообще странно, что человек такого ранга погиб. Это вполне адекватные мысли. СТРАННО, ЧТО ЗИНИЧЕВ ПОГИБ НА УЧЕНИЯХ, поскольку он непосредственно в них не участвует, только наблюдает - и погиб. И версия его гибели не выдерживает никакой критики. ЛАПШУ НА УШИ власти не стыдно людям вешать, пристыживаете тут людей, ты погляди... ?!! Зиничева очень уважал, и очень жаль, что он погиб!" Самые искренние соболезнования родным и близким, друзьям.Владлен"Свежо придание , да верится с трудом"!!!Владимирhttps://ok.ru/video/3108053848347ВладимирА за что героя то дали? За пренебрежение техникой безопасности?Nik NikСтранная смерть.Рауф РастовПогибли двое настоящих мужчин Великой России. Гибель Александра Мельника оказалась роковым результатом его профессиональной дотошности и полной самоотдачи в процессе создания добротного и качественного съёмочного материала. Он мог вообще не рисковать, выбрав безопасное место для съёмок и ограничившись формальным исполнением работы. Однако он выбрал свой путь и добросовестной работой вознёс себя на жертвенный алтарь кинооператорского искусства. Поэтому его случайная гибель не должна представляться как нелепая или бессмысленная. Невозможно повсюду установить защитные ограждения в такой огромной стране, а работу нужно сделать. В таких условиях пренебрежение смертельным риском для фанатично преданных делу людей является оборотной стороной их отчаянной смелости ради достижения качественных результатов работы. При аналогичных обстоятельствах и по такой же причине весной 2002 г. года погиб великолепный актер и режиссёр Андрей Ростоцкий. Он упал с 30-метровой высоты, выбирая место для съёмок в гористой части окрестностей Сочи, лично исследуя водопад Девичьи слезы. Героическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, отважно и без раздумий бросившегося спасать погибавшего человека, навсегда останется примером смелого самоотверженного поступка, примером верности своему служебному долгу, примером следования завету наших героических предков: «Сам погибай, а товарища выручай!» Блеснув яркой звездой в последние мгновения своей жизни, он заслужил нашу долгую и светлую память о себе и как герой он навсегда останется в отечественном Пантеоне Славы.Комментировать
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