Сноб

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    мЕрзоян явный мерзотник., коль оправдывает предателей.Детские ошибки. К...
  • Андрей Баканин
    Аффтар, похоже, никак не может слезть с любимого конька: хоть походя, но пнуть ненавистный "тоталитаризм". Без него н...Не некролог. Мамо...
  • Павел К
    ...не было ни одного по-настоящему волнующего... ________________________ А какой вопрос, для Глебки, волнующий и по...«Звук шипящей пла...

Кошка, изменившая жизнь. Дин Николсон: «Мир Налы»

Кошка, изменившая жизнь. Дин Николсон: «Мир Налы»

История кругосветного путешествия на велосипеде, ставшая мировой сенсацией. Спустя три месяца после старта экспедиции Дин Николсон увидел на обочине котенка, проехать мимо которого не смог.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх