Кошка, изменившая жизнь. Дин Николсон: «Мир Налы»

История кругосветного путешествия на велосипеде, ставшая мировой сенсацией. Спустя три месяца после старта экспедиции Дин Николсон увидел на обочине котенка, проехать мимо которого не смог.
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