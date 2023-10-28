Ошибка ценою в жизнь: Врач рассказал, чем нельзя питаться при густой крови

Кардиолог Тамаз Гаглошвили сообщил об ошибке, которую совершают многие пациенты с густой кровью.Большинство пациентов, у которых диагностировано сгущение крови, обеспокоены тем, что можно кушать при этом.
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