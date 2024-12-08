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За рулем

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Популярный в России седан представили в совершенно новом обличии: подробности и фото

Популярный в России седан представили в совершенно новом обличии: подробности и фото

Малайзийский автопроизводитель Proton представил на Kuala Lumpur International Mobility Show концепт-кар – заряженную версию седана, хорошо знакомого российским и белорусским автолюбителям как Geely Emgrand и Belgee S50.

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