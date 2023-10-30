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Россиянин передавал ВСУ данные об оборонительных укреплениях Крыма

Россиянин передавал ВСУ данные об оборонительных укреплениях Крыма

Суд отправил задержанного под арест.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина РФ по подозрению в госизмене: он мог передавать украинской армии данные об оборонительных укреплениях Крыма, сообщает 30 октября пресс-служба ФСБ.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Для чего задерживать и еще затенять лицо.Дали бы ему отъехать,на углу очередь из автомата. Ни суда.ни кормление в колонии.Сразу притихнут &quot;звонари и ждуны&quot;. Под пули никто не хочет лезть.
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3 д.
лл
лина любимцева
Не задерживать их, а ликвидировать во врем задержания. Ну осудят, ну посадят,Ю ну отсидит... ВЫЙДЕТ и БУДЕТ МСТИТЬ! Осуждение это же наказание, а не исправление. Сколько уже можно плодить таких гадов? Добрячки...
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2 д.
AB
Anlrey Boracow
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2 д.

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