Россиянин передавал ВСУ данные об оборонительных укреплениях Крыма

Для чего задерживать и еще затенять лицо.Дали бы ему отъехать,на углу очередь из автомата. Ни суда.ни кормление в колонии.Сразу притихнут "звонари и ждуны". Под пули никто не хочет лезть.

лл

лина любимцева

Не задерживать их, а ликвидировать во врем задержания. Ну осудят, ну посадят,Ю ну отсидит... ВЫЙДЕТ и БУДЕТ МСТИТЬ! Осуждение это же наказание, а не исправление. Сколько уже можно плодить таких гадов? Добрячки...