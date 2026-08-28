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SPORT24.ru

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В руководстве «Балтике» осудили поведение Талалаева: «Cтрадает имидж клуба, города и региона»

В руководстве «Балтике» осудили поведение Талалаева: «Cтрадает имидж клуба, города и региона»

Руководство «Балтики» не поддерживает поведение главного тренера Андрея Талалаева, который был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбительный жест, который он показал во время игры 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

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